Запад не отпускает Грузию. Начались маневры НАТО

В Грузии сейчас проходят широкомасштабные учения стран НАТО, а также подразделений из Молдовы, самой Грузии и Украины.

При этом часть маневров запланированы в соседней Турции, что сразу наводит на мысль о сознательном выборе этой географии, проводимых против России.

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Известный политический деятель из Тбилиси Темур Пипия, являющийся генеральным секретарём партии «Солидарность во имя мира», прокомментировал события для «ПолитНавигатора».

«Грузинское правительство мечется то туда, то сюда. Власть вошла в серьёзную конфронтацию с Западом, в первую очередь с ЕС, но и с американской администрацию тоже. Причиной послужило, конечно, то, что Запад захотел включить Грузию в антироссийскую коалицию и не только экономическую, но и военно-политическую. Тогда «Грузинская мечта» отказалась от такой роли. Несмотря на такую конфронтацию, которая продолжается до сих пор, так как Запад попытался за последние несколько лет с помощью внутренней оппозиции поменять власть антиконституционными действиями, «Грузинская мечта» и сейчас заявляет, что у неё главная цель – интеграция страны в евроатлантическое пространство. В этом контексте надо понимать почему эти учения проводятся у нас на фоне того, что Азербайджан с Арменией вместе с Турцией создают прообраз антироссийского пояса на Южном Кавказе. В этой ситуации «Грузинская мечта» играет со всеми. Она хочет и с НАТО, и с США, и с Турцией, и с Китаем. Например, сегодня проводятся учения НАТО, но в то же время высокая парламентская делегация находится в Пекине, где проводит встречи с китайскими чиновниками. То есть ведёт дела с откровенными противниками того же НАТО. Этими заигрываниями одновременно со всеми «Грузинская мечта» пытается сохранить себя как действующая власть. Но есть один нюанс. Сегодняшняя правящая верхушка имеет коммуникацию и с высшим политическим руководством России, в том числе, но она будет предпринимать усилия по нормализации отношений с Москвой в самую последнюю очередь. Таким образом «Грузинская мечта» осторожничает, так как она слаба, так как недовольство социально-экономической политикой в Грузии высоко. С другой стороны, их спасает то, что прозападная агентура здесь оказалась несостоятельной и она пользуется еще меньшим авторитетом среди масс, чем сама «Грузинская мечта», – подытожил политик.

Руководитель Института Евразии, политолог Гулбаат Рцхиладзе подтверждает выводы Пипия, но указывает на опасность втягивания Грузии в «тюркскую интеграцию» и призывает поскорее установить стратегические отношения между Грузией и Россией.