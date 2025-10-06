Запад должен считать Россию такой же «отмороженной», как и Северную Корею – Онуфриенко

Максим Столяров.  
06.10.2025 16:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 546
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, ЯО


Страны западного блока должны безотчетно бояться Россию так же, как Северную Корею.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военно-политический эксперт Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Эта растущая эскалация ускоряет и начало Третьей мировой войны. Потому что иногда стреляют ракеты [по Польше], иногда какие-то сумасшедшие устраивают провокации.

И даже если Трамп и мы не хотим большой войны, но какие-то недоразумения приводят к конфликтам, и дальше всё развивается. Очень много войн начиналось с чего-то, вроде убийства кронпринца.

Поэтому здесь либо действительно должен начаться вооружённый конфликт, который будет остановлен в последний момент перед применение ядерного оружия, либо кто-то должен испугаться чуть раньше», – сказал Онуфриенко.

«Хороший пример – Северная Корея. Маленькая страна, немного ядерных боеголовок. Но никто не сомневается, включая Трампа: ты их только тронь, и они применят весь арсенал, который у них есть. И никто до такой ситуации не доводит, хотя Трамп орал, что сравняет Северную Корею. А потом начал говорить, что классные ребята.

Поэтому у наших партнёров должна быть уверенность, что мы будем бить по ним сразу и со всей дури. Причём, не какую-нибудь второстепенную Финляндию ровнять с землёй, а кто задумал, тот и получит», – подытожил он.

 

 

