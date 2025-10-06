Запад должен считать Россию такой же «отмороженной», как и Северную Корею – Онуфриенко

Страны западного блока должны безотчетно бояться Россию так же, как Северную Корею.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военно-политический эксперт Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Эта растущая эскалация ускоряет и начало Третьей мировой войны. Потому что иногда стреляют ракеты [по Польше], иногда какие-то сумасшедшие устраивают провокации.

И даже если Трамп и мы не хотим большой войны, но какие-то недоразумения приводят к конфликтам, и дальше всё развивается. Очень много войн начиналось с чего-то, вроде убийства кронпринца.

Поэтому здесь либо действительно должен начаться вооружённый конфликт, который будет остановлен в последний момент перед применение ядерного оружия, либо кто-то должен испугаться чуть раньше», – сказал Онуфриенко.