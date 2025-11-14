Запад бьет по Казахстану украинскими беспилотниками на территории России
Украинские дроны сегодня в очередной раз атаковали объект, связанный с перевалкой казахской нефти. В ходе массированного ночного налета на Новороссийск пострадали береговые сооружения комплекса «Шесхарис», через который экспортеры ежегодно отгружают 6 млн тонн нефти.
Пожар уже потушен, но удар не был случайным. В ноябре 2022 года нефтегавань «Шесхарис» уже атаковал украинский морской беспилотник. Тогда тоже полученные повреждения оказались незначительными.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Кроме того, Украина регулярно атакует инфраструктурные объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который экспортирует 86% казахской нефти. В феврале был нанесен удар по станции «Кропоткинская». Средств ПВО там не было, потому что это международный объект.
В сентябре беспилотники атаковали офис КТК в Новороссийске. Двое сотрудников были ранены.
В октябре Украина атаковала объект прямо на территории Казахстана. Беспилотник влетел в нефтепровод Аксай-КТК в Западно-Казахстанской области, хотя по распространенной в СМИ версии дрон упал, когда его запускали по соседним регионам России.
Тогда Минобороны Казахстана подчеркнуло, что дрон упал «далеко от густонаселенных районов», не нанес ущерба, и назвало БПЛА «неизвестным», хотя на одном из обломков была украинская надпись «не чипати».
Вообще в Астане предпочитают называть украинское атаки «случайными», но есть и политики-националисты, которые высказываются откровенней.
«Я категорически не согласен с тем, что Казахстан должен требовать компенсации. Мы не имеем на это ни морального, ни юридического права. Уже более три года Украина находится в состоянии войны и ведет священную битву за выживание против агрессора, который вероломно вторгся на ее территорию. В рамках этой войны она имеет полное право выбирать тактику и стратегию, которые сочтет необходимыми для защиты своей страны, народа и независимости», – заявил депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Ермурат Бапи.
На Украине тоже особо не скрывают своего агрессивного настроя против Казахстана. Президент Касым-Жомарт Токаев был внесен в базу скандального сайта «Миротворец» еще в 2022 году за «отрицание российской агрессии».
Свои атаки на КТК ВСУ приурочивали к важным международным встречам Токаева. Так, в сентябре он встречался с утратившим легитимность президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Политики демонстративно общались на английском, и никаких претензий Зеленскому Токаев не предъявил.
А вот на вчерашней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным тема бесперебойной работы КТК и ударов по нему украинских беспилотников поднималась, о чем сообщил Дмитрий Песков. Возможно, речь шла об установке российских систем ПВО на объектах КТК. И тут же ночью произошла атака на «Шесхарис».
Казахский аналитик нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов еще в феврале связал украинские нападения с исками, поданными правительством Кахастана в международный арбитраж на западные компании, занимающиеся разработкой нефтяных месторождений Карачаганак и Кашаган – на $3,5 млрд и $13 млрд. Речь шла об исполнении соглашения о разделе продукции и несанкционированных расходах. В 2024 году сумма иска была увеличена до 150 млрд долларов – за затягивание разработки месторождений.
Байдильдинов считает, что разобраться нужно с еще одним месторождением, разрабатываемом западниками, – Тенгизом.
«В ближайшие 5 лет $45 млрд «увезут» иностранные компанию по Тенгизу, $25 млрд – по Кашагану, $10-15 млрд по – Карачаганаку. Итого ближайшая пятилетка станет ударной для иностранных нефтяных компаний с точки зрения возврата инвестиций и денежного потока: это чистый кэш/доходы от экспорта нефти из Казахстана на сумму не менее $80-85 млрд (два годовых бюджета РК). Эти доходы до 2030 г – пик «наших» нефтяных доходов, после 30-х добыча будет снижаться. Пересматривать соглашения нужно уже сейчас, после 30-х – будет поздно», – написал Байдильдинов в своем тгк.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: