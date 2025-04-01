«Замкнутый круг»: Центробанк сделал Россию заложницей роста чужих экономик – академик РАН

Политика Центробанка не дает технологического развития и оставляет России роль сырьевой периферии для развитых стран.

Об этом на Московском экономическом форуме заявил академик РАН Сергей Глазьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы плетёмся в хвосте развитых стран, потому что стали их сырьевой периферией. У нас темпы роста не могут быть выше , чем потребности в нашем сырье наших главных торговых партнёров. А Китай за 25 лет увеличил выпуск продукции практически на порядок за счёт наращивания кредита: в 7 раз вырос выпуск продукции, в 8 раз выросли инвестиции, в 9 раз вырос объём кредита. Это целевой кредит, который был реализован через систему коммерческих банков Института развития», – отметил он.

Потенциал роста российской экономики на 8% в год, по словам Глазьева, требует наращивания кредита и инвестиций в развитие технологий.

«При том уровне инвестиций, который у нас сейчас имеется, об этом даже невозможно говорить. Мы до сих пор инвестируем практически вдвое меньше, чем инвестировали в последние годы Советского союза. Этого недостаточно даже для простого воспроизводства, не говоря уже о развитии. Почему это происходит?..

Денежные власти борются с инфляцией путём повышения процентных ставок. Они примитивизировали денежную политику до фактически одного инструмента – манипулирование ключевой ставкой. Они пытаются побороть инфляцию путём сжатия спроса и повышения процентной ставки, и сокращают инвестиции.

Следствием этого становится технологическое отставание, которое влечёт падение конкурентоспособности, за что расплачиваться приходится девальвацией рубля.

А девальвация рубля является главным фактором инфляционных волн. Вот этот поручный круг делает невозможным достижение цели по таргетированию инфляции. Они уже больше 10 лет занимаются таргетированием инфляции, и мы столь же далеки от этого таргета в 4%, который у них является целевым символом», – заключил Глазьев.