«Залужный убил ВСУ о «линию Суровикина», когда можно было свободно брать Донецк!» – нацист Мосийчук

Бывший и нынешний главкомы ВСУ Залужный и Сырский, выполнявшие политическую волю Владимира Зеленского – такие же военные преступники.

Об этом на канале «UkrLife» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик запрещенного в РФ террористического «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня есть вопросы к Залужному военного характера. Он должен на них ответить правдиво. Если не ответит, то ни о каком политическом будущем речи быть не может…

Почему было произведено в лоб наступление на Работино на «линию Суровикина»? Почему не пошли на Донецк, который могли тогда свободно освободить? Почему не пошли на Белгородскую область, чтобы создать буферную зону и не дать обстреливать Харьков? А попёрлись вот туда.

Если это было политическое решение Ставки, то у авторов этого решения есть имена и фамилии. И Залужный их должен назвать. Если он этого не сделает, то ответственность за это будет лежать на нём как главнокомандующем ВСУ.

Это не оправдывает его снятия, назначения Сырского, потому что Сырский наделал ошибок ещё больше, и эти ошибки тоже нам стоили жизней громадного количества людей», – причитал Мосийчук.