Залужный: Россия переходит на уровень дистанционного уничтожения Украины

Игорь Шкапа.  
13.07.2025 10:43
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Ситуация на линии боевого столкновения уже не будет играть ведущую роль.

Об этом говорится в предисловии к книге «Чем будут воевать в Третьей мировой», автором которого является экс-главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный. Отрывок из предисловия публикует сегодня антироссийское пропагандистское издание «Украинская правда».

Ситуация на линии боевого столкновения уже не будет играть ведущую роль. Об этом говорится...

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Генерал прогнозирует, впервые в истории «человек будет полностью или частично отстраняться не только от процесса управления, но и от процесса принятия решения о поражении».

«Другими словами, революция военных технологий на основе беспилотных систем и искусственного интеллекта предоставит, прежде всего, беспрецедентные инструменты уничтожения военно-экономического потенциала противника путем уничтожения стратегической военной и гражданской инфраструктуры по всей территории страны. Массированные атаки автономных роев дешевых высокоточных дронов на совсем других каналах навигации будут уничтожать не только личный состав и вооружение и военную технику на переднем крае, но и объекты критической экономической и социальной инфраструктуры противника», – пишет Залужный.

Он считает, что развитие технологий, демографическая и экономическая ситуации в ближайшие годы будут способствовать ведению войны на истощение.

«Позиции сторон вдоль линии боевого столкновения все больше будут служить поддержанию общей парадигмы войны на истощение и поддержанию внутренней напряженности в стране. В свою очередь, будут расти возможности масштабного и эффективного уничтожения экономического потенциала и систем жизнеобеспечения противника. Сочетание их со способностью России проводить эффективные информационные операции приводит к предположению, что война перейдет на уровень возможного дистанционного уничтожения способности страны к сопротивлению.

Это означает рост интенсивности атак на инфраструктуру, энергетические системы, транспортные узлы и другие ключевые элементы государственного управления и жизнеобеспечения. Продолжение информационных операций на фоне необоснованных ожиданий. Следовательно, стратегия войны будет направлена не столько на захват территорий, сколько на истощение ресурсов и возможностей противника, создание хаоса и как следствие уничтожения способности нации к сопротивлению», = резюмирует Залужный.

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