Закрытие Русского дома в Кишинёве: нового премьера Молдовы обнулили на старте

Новое правительство Молдовы во главе с Александром Мунтяну на первом же заседании приняло решение о закрытии Российского центра науки и культуры в Кишиневе. РЦНК или «Русский дом» в РМ работает более 25 лет, является центром российско-молдавского культурного сотрудничества, проводит фестивали, концерты, встречи с представителями искусства, набор абитуриентов в вузы России.

Правительство Молдовы, однако, считает, что центр, управляемый Россотрудничеством, использовался «для подрыва суверенитета и продвижения идей Русского мира в рамках гибридной войны». Министр культуры Жардан заявил, что центр «представлял риск для безопасности Молдовы», а премьер-министр Мунтяну поддержал решение о закрытии центра.

О том, что стоит за этим шагом, объясняет эксперт Финуниверситета при правительстве РФ, директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.

– Это решение – очередной шаг к ухудшению отношений с Россией? Почему оно принято именно на первом заседании нового правительства? Выглядит как показательный демарш.

– Закрыть Русский дом в Кишиневе действующий режим грозился давно, наверное, просто потому что курс на евроинтеграцию несовместим с русской культурой, а ликвидация российского влияния в стране, в том числе культурного, – это требование Брюсселя. РЦНК обливали краской, срывали флаги, но совершить формальный шаг и денонсировать соответствующее Соглашение 1998 года – от этого молдавские политики воздерживались под разными предлогами.

Доверили эту грязную миссию новому премьеру. Во-первых, это делает его нерукопожатным в Москве, а во-вторых, резко понижает его акции внутри Молдовы. Александр Мунтяну, который до недавних пор не был частью команды PAS, но у которого достаточно хорошие связи в молдавском политикуме, вполне мог стать центром притяжения здоровых сил общества, а значит, в перспективе он мог составить конкуренцию Санду.

Политический потенциал Мунтяну надо было обнулить на старте. Похоже, что нового молдавского премьера просто подставили более опытные его «друзья» и коллеги, навязав ему символический антироссийский шаг.

– Сможет ли посольство России в РМ вести образовательные программы и культурные мероприятия после закрытия Русского дома?

– Срок действия межправительственного соглашения с Россией, на основании которого действует Русский дом в Кишиневе, истекает 4 июля 2026 года. Видимо, до этого дня Российский центр науки и культуры будет продолжать свою работу в обычном режиме. Но, по большому счету, возможности посольства в реализации программ в Молдове и без того были сильно ограничены. Русский дом представлял собой единственную площадку, на которой никто не мог запретить посольству проводить культурные и научные мероприятия. После его закрытия дипмиссии придется искать свободные площадки разве что в Приднестровье, в Молдове власти постараются заблокировать любую гуманитарную деятельность.

– Высылка дипломатов, блокирование диппочты, закрытие русского центра – что еще придумают власти Молдовы на фоне того, что Москва не заинтересована в обострении отношений с Кишиневом (как об этом неоднократно заявлялось)?

– Между Молдовой и Россией за прошедшие десятилетия было подписано довольно много соглашений, которые пока никто не денонсировал. Например, Молдова формально все еще остается членом СНГ и связана с этим интеграционным объединением целым комплексом соглашений, которые пока оставляют молдавской экономике шансы на реанимацию и оздоровление в будущем. Есть у Молдовы и соглашения в области региональной безопасности.

Так что у правительства Александра Мунтяну непочатый край работы. Однако хотелось бы предостеречь нового премьера, чтобы он не трогал молдо-российское Соглашение от 21 июля 1992 года, в соответствии с которым российские миротворцы все эти годы выполняют свою миссию на Днестре. Это может оказаться губительным шагом не только для его политической карьеры.