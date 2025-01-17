Украинский солдат, погибший в рукопашной схватке с бойцом из Якутии, получил звание Героя Украины.

Соответствующий указ был опубликован на сайте утратившего легитимность украинского президента Владимира Зеленского, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Речь идёт о бойце 71 отдельной егерской бригады ВСУ Дмитрии Масловском, видеозапись его ножевой схватки с ефрейтором из Якутии Андреем Григорьевым получила широкое распространение. Григорьеву ранее президент РФ присвоил звание Героя России.

Однако такой шаг Зеленского мог ещё сильнее разозлить украинских радикалов, и так недовольных погибшим «героем». Такого мнения придерживается российский политолог Павел Никаноров.

«Похоже, резонанс вокруг этого случая и сама проигранная во всех смыслах, в том числе и символическом, схватка ВСУшника с нашим крепким якутом настолько негативно и угнетающе подействовала на украинское общество, что клоунам из «Квартала 95» потребовалось срочно организовать какой-нибудь «воодушевляющий» лицемерный балаган в их стиле.

Как известно, укро-националисты едва ли не проклинали этого ВСУшника за то, что он оказался неудачником в той схватке, да ещё и сам заснял «этот позор». Думаю, подобным актом Зеленский разозлит их ещё больше», – разъяснил «ПолитНавигатору» Никаноров.