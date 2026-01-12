Захваты «теневого флота» будут становиться чаще, пока Россия не ответит зеркально

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Захваты судов российского «теневого флота» будут становиться чаще и наглее, пока Россия не решится на жесткий аналогичный ответ.

Об этом в своём блоге заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Захват танкеров – это проба пера, и я боюсь, что процесс захвата российского теневого флота будет поставлен на поток. Британцы уже нашли якобы какую-то юридическую лазеечку, чтобы захватывать проходящие через Ла-Манш танкеры, которые они считают теневым флотом России, Ирана или Венесуэлы. Ну вот видите, американцы смогли, причем они на следующий день еще один танкер захватили, и еще. Понятно, что они там не все под нашими флагами, но это прецедент. И сейчас многие на Балтике смотрят: а почему бы нам тоже не позахватывать? Тем более, что Эстония пыталась захватить однажды танкер. Финляндия захватывала наш танкер. Правда, потом отпустила. А сейчас можно и не отпускать, оказывается. Вон, американцы как», – отметил Коц.