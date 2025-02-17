«Заход на Киев 2.0»: Польше – расслабиться, Зе-режиму – готовиться
На Мюнхенской конференции Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки пугал европейцев формированием новой 150 тысячной российской группировки, которая якобы может пойти на Польшу или Прибалтику. Однако в первую очередь угроза касается Украины – не исключено новое наступление на Киев.
Об этом в эфире Politeka заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это угроза, прежде всего, Украине. Северу. Грубо говоря, еще часть наших границ может оказаться частью большого фронта. Это не шутки. Если окажется, что к лету никаких решений не будет (на переговорах США и РФ, – прим.ред), вряд ли еще один ударный кулак пойдет на Польшу», – сказал Ермолаев.
«Это может и заход на Киев 2.0», – обеспокоенно заметил ведущий эфира.
«Не хочу проговаривать эти страшные формулы… Если это часть плана России, связанная с давлением и шантажом, то вслед за давлением и шантажом, в случае неудачи, могут последовать и действия», – тревожился укро-эксперт.
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