«Заход на Киев 2.0»: Польше – расслабиться, Зе-режиму – готовиться

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На Мюнхенской конференции Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки пугал европейцев формированием новой 150 тысячной российской группировки, которая якобы может пойти на Польшу или Прибалтику. Однако в первую очередь угроза касается Украины – не исключено новое наступление на Киев.

Об этом в эфире Politeka заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это угроза, прежде всего, Украине. Северу. Грубо говоря, еще часть наших границ может оказаться частью большого фронта. Это не шутки. Если окажется, что к лету никаких решений не будет (на переговорах США и РФ, – прим.ред), вряд ли еще один ударный кулак пойдет на Польшу», – сказал Ермолаев.

«Это может и заход на Киев 2.0», – обеспокоенно заметил ведущий эфира.