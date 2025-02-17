«Заход на Киев 2.0»: Польше – расслабиться, Зе-режиму – готовиться

Михаил Рябов.  
17.02.2025 16:23
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На Мюнхенской конференции Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки пугал европейцев формированием новой 150 тысячной российской группировки, которая якобы может пойти на Польшу или Прибалтику. Однако в первую очередь угроза касается Украины – не исключено новое наступление на Киев.

Об этом в эфире Politeka заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Мюнхенской конференции Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки пугал европейцев формированием новой...

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«Это угроза, прежде всего, Украине. Северу. Грубо говоря, еще часть наших границ может оказаться частью большого фронта. Это не шутки. Если окажется, что к лету никаких решений не будет (на переговорах США и РФ, – прим.ред), вряд ли еще один ударный кулак пойдет на Польшу», – сказал Ермолаев.

«Это может и заход на Киев 2.0», – обеспокоенно заметил ведущий эфира.

«Не хочу проговаривать эти страшные формулы… Если это часть плана России, связанная с давлением и шантажом, то вслед за давлением и шантажом, в случае неудачи, могут последовать и действия», – тревожился укро-эксперт.

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