Закарпатский тюремщик организовал схему переправки уклонистов за границу

На Украине не иссякает поток мужчин, желающих любыми путями покинуть страну, чтобы не оказаться на фронте.

Так, сегодня Государственное бюро расследований отчиталось о раскрытии очередного канала переправки за границу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Организатором схемы был начальник одного из отделов «Закарпатского учреждения исполнения наказаний №9». Соорганизатором выступал житель Закарпатья, проживающий в Чехии. К сделке также были привлечены его мать, работник Службы судебной охраны в Ивано-Франковской области и еще четверо жителей приграничного региона.

Злоумышленники находили желающих незаконно пересечь границу, проводили с ними инструктажи и организовывали перевозки в горные районы Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Там их встречали сообщники, которые обеспечивали временное проживание, еду и одежду, необходимую для пересечения границы в труднодоступных местах. В определенное время клиентов доставляли до границы вне официальных пунктов пропуска, откуда они пешком через горы пересекали границу с Румынией», – сообщают в ГБР.