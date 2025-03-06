Закарпатский тюремщик организовал схему переправки уклонистов за границу

Игорь Шкапа.  
06.03.2025 15:36
  (Мск) , Киев
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Дзен, Закарпатье, Мобилизация, Общество, Украина


На Украине не иссякает поток мужчин, желающих любыми путями покинуть страну, чтобы не оказаться на фронте.

Так, сегодня Государственное бюро расследований отчиталось о раскрытии очередного канала переправки за границу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине не иссякает поток мужчин, желающих любыми путями покинуть страну, чтобы не оказаться...

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«Организатором схемы был начальник одного из отделов «Закарпатского учреждения исполнения наказаний №9». Соорганизатором выступал житель Закарпатья, проживающий в Чехии. К сделке также были привлечены его мать, работник Службы судебной охраны в Ивано-Франковской области и еще четверо жителей приграничного региона.

Злоумышленники находили желающих незаконно пересечь границу, проводили с ними инструктажи и организовывали перевозки в горные районы Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Там их встречали сообщники, которые обеспечивали временное проживание, еду и одежду, необходимую для пересечения границы в труднодоступных местах. В определенное время клиентов доставляли до границы вне официальных пунктов пропуска, откуда они пешком через горы пересекали границу с Румынией», – сообщают в ГБР.

Утверждается, что стоимость переправки для одного человека составляла шесть тысяч долларов. Отмечается, что еженедельно группе удавалось переправить в Европу в среднем 10 человек. За полгода их услугами воспользовались не менее 150 мужчин призывного возраста.

При задержании начальник отдела учреждения исполнения наказаний пытался спрятаться в диване.

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