Заградотряды из мигрантов будут стрелять по отступающим ВСУ – укро-нацист Мосийчук

Вадим Москаленко.  
22.10.2025 18:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 480
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Банда Зеленского вполне удовлетворена темпами утилизации на фронте нелояльного украинского населения, поскольку уже давно придумала, кем его заменить.

Об этом на канале иноагента Александра Шелеста заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик запрещённого в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Эксперты, депутаты выходят и говорят: «а Покровск и Купянск – это вопрос времени, а сегодня ночью железный кулак, бронеколонна, прорыв к Орехово совершил, а это последний серьёзный опорный пункт перед Запорожьем, а количество «СЗЧ» увеличивается».

А чуть ли не каждый день вылезает «якась млядь», начиная от Милованова, заканчивая бизнес-омбудсменами и вообще какими-то говорящими бошками Банковой или соросят, и рассказывают, сколько миллионов мигрантов надо завести в Украину.

И не переживайте, что война. Люди, для которых 10-15 евро большие деньги, приедут и в воюющую, и не в воюющую, куда угодно. То есть нарратив уничтожения народа – фактически на всю морду лица…», – злился укро-нацист.

«Стоят два украинца, схватили друг друга за чуб. Один кричит: «тилькы державною!», второй говорит – нет, русский или «какая разница». Один кричит – ПЦУ, второй кричит – УПЦ, один кричит – Бандера наш герой, второй кричит – Ковпак наш герой. А в это время «зелёные гниды» считают гешефт, и ихние хозяева и они говорят: «Обоих в бус – и в Покровск!», на утилизацию. Или в Купянск», – возмущался Мосийчук.

«А бангладешца, вьетнамца, корейца, индуса, неважно кого – сюда! Он будет молчать, за 15 евро работать, он будет слушать любую власть, какая ему даёт миску похлёбки, риса и 15 евро… Также для бангладешцев и индусов украинцы, коренные жители – чуждый элемент. Скажут стоять в заградотряде – будут стоять в заградотряде», – вещал бывший «азовец».

