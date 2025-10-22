Заградотряды из мигрантов будут стрелять по отступающим ВСУ – укро-нацист Мосийчук
Банда Зеленского вполне удовлетворена темпами утилизации на фронте нелояльного украинского населения, поскольку уже давно придумала, кем его заменить.
Об этом на канале иноагента Александра Шелеста заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик запрещённого в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Эксперты, депутаты выходят и говорят: «а Покровск и Купянск – это вопрос времени, а сегодня ночью железный кулак, бронеколонна, прорыв к Орехово совершил, а это последний серьёзный опорный пункт перед Запорожьем, а количество «СЗЧ» увеличивается».
А чуть ли не каждый день вылезает «якась млядь», начиная от Милованова, заканчивая бизнес-омбудсменами и вообще какими-то говорящими бошками Банковой или соросят, и рассказывают, сколько миллионов мигрантов надо завести в Украину.
И не переживайте, что война. Люди, для которых 10-15 евро большие деньги, приедут и в воюющую, и не в воюющую, куда угодно. То есть нарратив уничтожения народа – фактически на всю морду лица…», – злился укро-нацист.
«Стоят два украинца, схватили друг друга за чуб. Один кричит: «тилькы державною!», второй говорит – нет, русский или «какая разница». Один кричит – ПЦУ, второй кричит – УПЦ, один кричит – Бандера наш герой, второй кричит – Ковпак наш герой. А в это время «зелёные гниды» считают гешефт, и ихние хозяева и они говорят: «Обоих в бус – и в Покровск!», на утилизацию. Или в Купянск», – возмущался Мосийчук.
«А бангладешца, вьетнамца, корейца, индуса, неважно кого – сюда! Он будет молчать, за 15 евро работать, он будет слушать любую власть, какая ему даёт миску похлёбки, риса и 15 евро… Также для бангладешцев и индусов украинцы, коренные жители – чуждый элемент. Скажут стоять в заградотряде – будут стоять в заградотряде», – вещал бывший «азовец».
