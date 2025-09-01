Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Власти Украины заявили о задержании обвиняемого в убийстве экс-спикера Верховной рады нациста Андрея Парубия.

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что обвиняемый был задержан через 36 часов после убийства в Хмельницкой области. Чиновник сообщил, что детали будут обнародованы позже, однако «преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижения погибшего, был проложен маршрут, продуман план побега».

Руководство СБУ и МВД отрапортовали о задержании главе режима Зеленскому.

Тем временем, стало известно, что в Верховную раду по спискам порошенковской партии вместо убитого Парубия должна зайти еще одна одиозная фигура – нацистка Татьяна Черновол, под предводительством которой боевики Евромайдана зимой 2014 года сожгли офис Партии регионов, где погиб технический сотрудник.

Интересно, что и про Парубия, и про Черновол в прессе появлялись сведения об имеющихся медицинских справках о психических отклонениях – иначе было невозможно объяснить их порой неадекватное поведение.

Черновол приписывали любовную связь с еще одним виновником кровавых событий на Евромайдане – депутатом Сергеем Пашинским. Его называли куратором грузинских снайперов, тайно действовавших по указке путчистов для разжигания конфликта.