Зачистка Одессы. Украина вошла в период атаманщины

Вадим Москаленко.  
30.10.2025 12:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 229
 
Дзен, Политика, Украина


Узурпация Зеленским власти и зачистка местных элит по примеру Одессы устанавливает на Украине режим атаманщины.

Об этом на канале признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста переехавший из Киева в РФ политолог Семён Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Узурпация Зеленским власти и зачистка местных элит по примеру Одессы устанавливает на Украине режим...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Под предлогом военных действий происходит прямое управление регионами. Военные действия – это прекрасный повод для того, чтобы выстраивать бизнес, какой угодно. И нельзя сказать, что это только украинская история.

Со стороны России тоже происходит эта трансформация, но сначала появляются военно-гражданские администрации, а потом они трансформируются просто в гражданские.

На пост-Украине происходит обратный процесс: там пытаются убрать гражданские администрации», – сказал Уралов.

Он подчеркнул, что мэры украинских городов давно стали «прокладкой между центральной властью и регионами», но сейчас их пытаются убрать.

«Когда происходит разложение государственности, то появляется атаманщина. И вот это прямое управление Зеленского, если говорить про правильные аналогии исторические, то это вползание в период атаманщины.

Атаман – это не государственная фигура, а фигура, которая принесла личную присягу гетману, и на этих личных отношениях выстраиваются псевдогосударственные отношения.

Ну, кстати, это тоже Зеленский не первый. Я напоминаю, на этом посыпалась вообще вся вертикаль донецких», – подытожил выступающий.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить