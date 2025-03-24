Зачем? В Одесской области продолжается могилизация эпилептиков
Новый подбор трэша от ТЦК — в Белгороде-Днестровском Одесской области людоловы бусифицировали парня с эпилепсией, причем, похоже, во время приступа.
ТЦК же как полностью называются? ТЦК и СП, то есть… и «социальной поддержки». Так вот социальную поддержку парню оказывали путем сидения у него на шее и многократных попыток удушения.
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На видео — толпа родных и прохожих, которые требуют прекратить беспредел, вопрошая «Он что — животное?!», на что тэцэкашники рявкают:
«Это вы — животные! Идите на х..!».
У парня изымают телефон, отказываясь отдавать его родственникам, и затаскивают в автобус. За происходящим со спокойствием удава наблюдают полицаи.
В соцсетях вспыхивает скандал. Ну как скандал? Для шокированных людей — да. У ТЦК же все идет по плану.
Вот что ответили в живодерне:
«При исполнении служебных обязанностей общей группой представителей Национальной полиции и ТЦК была проведена проверка военно-учетных документов одного из граждан.
В ходе установления личности выяснилось, что гражданин находится в розыске за уклонение от исполнения воинского долга. Вместо содействия установлению обстоятельств, он дважды пытался скрыться, что привело к инциденту, зафиксированному на боди-камерах правоохранителей».
Про звериную жестокость, тем более в отношении больного человека — ни слова. К тому же, есть опасение за возмущенных людей:
«После проведения разъяснительной работы с гражданским населением представителями Национальной полиции Украины гражданин был доставлен в ТЦК».
Можно только вообразить эту «разъяснительную работу».
И после всего — угроза:
«Еще раз подчеркиваем: обязанность военного учета закреплена в законодательстве Украины, и ответственность за его нарушение несет гражданин, а не институт, обеспечивающий соблюдение закона… Призываем граждан к правосознательному поведению и конструктивному взаимодействию с представителями силовых структур».
Напомню, что насильно могилизированные люди с тяжелыми диагнозами в ВСУ не жильцы. Мы уже рассказывали об очередной жертве ТЦК из Одесской области — парне, который находился на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения», к тому же имея в анамнезе тяжелую форму эпилепсии. Так вот на первом же утреннем строю после слов комбата «Слава Украине!» он просто испугался и умер.
Символично, да?
И главное — зачем? Да потому что просто — могилизация.
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