Зачем? В Одесской области продолжается могилизация эпилептиков

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Новый подбор трэша от ТЦК — в Белгороде-Днестровском Одесской области людоловы бусифицировали парня с эпилепсией, причем, похоже, во время приступа.

ТЦК же как полностью называются? ТЦК и СП, то есть… и «социальной поддержки». Так вот социальную поддержку парню оказывали путем сидения у него на шее и многократных попыток удушения.

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На видео — толпа родных и прохожих, которые требуют прекратить беспредел, вопрошая «Он что — животное?!», на что тэцэкашники рявкают:

«Это вы — животные! Идите на х..!».

У парня изымают телефон, отказываясь отдавать его родственникам, и затаскивают в автобус. За происходящим со спокойствием удава наблюдают полицаи.

В соцсетях вспыхивает скандал. Ну как скандал? Для шокированных людей — да. У ТЦК же все идет по плану.

Вот что ответили в живодерне:

«При исполнении служебных обязанностей общей группой представителей Национальной полиции и ТЦК была проведена проверка военно-учетных документов одного из граждан. В ходе установления личности выяснилось, что гражданин находится в розыске за уклонение от исполнения воинского долга. Вместо содействия установлению обстоятельств, он дважды пытался скрыться, что привело к инциденту, зафиксированному на боди-камерах правоохранителей».

Про звериную жестокость, тем более в отношении больного человека — ни слова. К тому же, есть опасение за возмущенных людей:

«После проведения разъяснительной работы с гражданским населением представителями Национальной полиции Украины гражданин был доставлен в ТЦК».

Можно только вообразить эту «разъяснительную работу».

И после всего — угроза:

«Еще раз подчеркиваем: обязанность военного учета закреплена в законодательстве Украины, и ответственность за его нарушение несет гражданин, а не институт, обеспечивающий соблюдение закона… Призываем граждан к правосознательному поведению и конструктивному взаимодействию с представителями силовых структур».

Напомню, что насильно могилизированные люди с тяжелыми диагнозами в ВСУ не жильцы. Мы уже рассказывали об очередной жертве ТЦК из Одесской области — парне, который находился на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения», к тому же имея в анамнезе тяжелую форму эпилепсии. Так вот на первом же утреннем строю после слов комбата «Слава Украине!» он просто испугался и умер.

Символично, да?

И главное — зачем? Да потому что просто — могилизация.