«Зачем Стуббу война до последнего украинца – понятно, а за что воюем мы?» – полковник СБУ

Вадим Москаленко.  
15.09.2025 20:40
  (Мск) , Киев
Президент Финляндии Александр Стубб, подстрекая Киев вести войну до победного, действует исключительно в своих национальных интересах.

Об этом на канале «UkrLife» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Финляндии Александр Стубб, подстрекая Киев вести войну до победного, действует исключительно в своих национальных интересах.

«Почему финны такие активные? Просто, вступив в НАТО, имея границу с РФ в тысячу километров, они сейчас понимают: как только завершится российско-украинская война, войска с северного фланга Харьковского, Курского направлений, Северослобожанского, Южнослобожанского – это войска Ленинградского военного округа, они пойдут туда и начнут комплектовать Ленинградский военный округ.

Тем самым усиливая потенциальное военное давление на Финляндию. А ему оно надо?

Сейчас лучше всего, чтобы война была где-то там, на другой территории, и чтобы войск возле тебя не было. Я его понимаю. Это называется отложенная война. Чем дольше тут хуже, тем у меня лучше. Он как президент своей страны поддерживает и выполняет свои национальные интересы, он молодец», – сказал Стариков.

«Но вопрос такой. Хотелось бы, чтобы и мы, наша власть поддерживала свои национальные интересы, а не воевали за кого-то. После 2025 года я не вижу целей войны, как-то они ушли в сторону», – сокрушался укро-эксперт.

