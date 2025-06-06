Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Глава Минцифры накануне на совещании с президентом Путиным анонсировал создание российского мессенджера. В СМИ всё большее сообщений о вопросах по поводу безопасности использования WhatsApp и Telegram.

В России, к сожалению, и долго раскачиваются, и долго внедряют собственные сервисы, сравнимые по удобству и популярности с западными. Учитывая предыдущий опыт, создание и внедрение мессенджера ждет нелегкий путь. Однако, рост популярности RuTube и ВКонтакте после блокировки YouTube даёт повод для осторожного оптимизма.

Роскомнадзор еще в конце прошлого года внес наиболее популярные западные мессенджеры в реестр организаторов распространения информации. Для легальной работы они обязаны хранить переписку российских пользователей в течение полугода и передавать их по запросу правоохранителей.

Предваряя визги либералов, обратим внимание, что тот же YouTube и Telegram давно идут на сотрудничество с властями «демократической» Украины, внедряя цензуру в угоду бандеровцам и блокируя неугодные им каналы.

Популярность WhatsApp и Telegram в РФ неоспорима, однако их использование сопряжено с рядом серьезных рисков для безопасности.

Ключевая проблема WhatsApp – его принадлежность компании Meta, признанной в РФ экстремистской. Вопросы к фирме Цукерберга возникли не на пустом месте.

Оба стартапа Цукерберга (Facebook и WhatsApp) получили финансовую поддержку венчурной компании, за которой стоит ЦРУ. А, как известно, кто девушку ужинает, тот её и танцует.

Соцсеть и мессенджер Цукерберга в самом вегетарианском случае собирают личные данные подписчиков на основе переписки, фотографий и прочего контента, которые затем попадают рекламным компаниям.

Приватная переписка, которая якобы тщательно шифруется и охраняется согласно клятвенным заверениям Meta, используется властями и спецслужбами США для введения персональных санкций. В связи с чем российским госслужащим законодательно запрещено использовать иностранные мессенджеры.

Не вызывает сомнений медицинский факт, что оба мессенджера (WhatsApp и Telegram) активно используются украинскими спецслужбами для координации диверсионно-террористической и мошеннической деятельности на территории РФ.

Сюда же следует включить и британский Element, всё чаще всплывающий в скандалах с вербовкой агентуры внутри России спецслужбами СБУ и ГУР.

Для многих станет сюрпризом, но в американском WhatsApp до сих пор функционируют сообщества родителей солдат срочной службы ВС РФ, включая военнослужащих РВСН, где выкладываются фотографии с места службы и сообщения о текущей службе частей и подразделений.

Несмотря на публичные заявления WhatsApp о готовности сотрудничать с властями, российские правоохранители с 2022 года сталкиваются с натуральным саботажем.

Ситуация же с Telegram вызывает особое беспокойство после задержания его основателя Павла Дурова во Франции. Есть серьезные основания полагать, что под внешним давлением владелец платформы пошел на сотрудничество с западными спецслужбами.

Кроме того, по каким-то своим соображениям Дуров решил не размещать сервер Telegram в России, заявив об «угрозе свободе слова» со стороны российских силовиков, при этом закрыв глаза на опасность контроля платформы со стороны западных и других спецслужб.

Помимо прочего, мессенджер Telegram печально известен масштабами распространения противоправной информации. В открытом доступе действуют каналы по сбыту наркотиков, распространению инструкций по незаконному изготовлению оружия и взрывчатых веществ, а также детской порнографии. Модерация такого контента осуществляется недостаточно строго, а иногда и вовсе отсутствует.

Вообще, это уже мировая тенденция – каждое уважающее себя государство вынуждено создавать мессенджеры для внутреннего пользования, где не было бы комфортно террористам, педофилам и организаторам «цветных революций». Успешный опыт, в частности, уже есть в Японии, Южной Корее, Вьетнаме и Китае. Будем надеяться, что баланс между интересным содержанием Интернет-сервисов и безопасностью будет найден и в России.