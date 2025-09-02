Зачем Британии армия, когда у неё есть ВСУ

Елена Острякова.  
02.09.2025 20:54
  (Мск) , Москва
Просмотров: 230
 
Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Украина


Разведка и спецслужбы Великобритании поставили ВСУ под двойной контроль.

Об этом председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил на пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Разведка и спецслужбы Великобритании поставили ВСУ под двойной контроль. Об этом председатель комиссии Совета...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Но что они сейчас делают, на мой взгляд. Это гипотеза. Они компенсируют отсутствие собственной большой армии для работы на континенте украинскими ВСУшниками, СБУшниками и прочими деятелями. Они не столько им платят, но курируют ситуацию на земле.

Залужный-то у нас в Лондоне. И Зеленского, судя по всему, специалисты из Британии. Хоть так, хоть так, возможность манипулировать этой большой по численности армией, имеющей серьезную боевую подготовку и реальный военный опыт, британцам очень на руку.

Они при необходимости могут перебрасывать эту силу темную и злобную – куда угодно. И отстаивать свои интересы при помощи их – где угодно. А разведывательную работу они будут выполнять сами», – сказал Климов.

В этой связи он считает, что демилитаризация Украины отвечает общемировым интересам.

«Сотни тысяч украинцев прошли очень серьезную военную подготовку и уже готовы воевать за деньги где угодно. Их численность превышает численность армий любой страны Европы. И эти силы могут использоваться где угодно.

Даже во время боевых действий Украина умудрялась посылать своих боевиков, причем, мощными частями в ту же Африку. Нельзя исключить, что они появятся и в Латинской Америке, и в Азии. Об этих угрозах мы говорим их партнерам. Это не только про Россию. Мы-то научились бороться с этой заразой», – сказал Климов.

Он не исключил, что даже страны Европы будут нанимать боевиков ВСУ друг против друга.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить