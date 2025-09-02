Разведка и спецслужбы Великобритании поставили ВСУ под двойной контроль.

Об этом председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил на пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Но что они сейчас делают, на мой взгляд. Это гипотеза. Они компенсируют отсутствие собственной большой армии для работы на континенте украинскими ВСУшниками, СБУшниками и прочими деятелями. Они не столько им платят, но курируют ситуацию на земле.

Залужный-то у нас в Лондоне. И Зеленского, судя по всему, специалисты из Британии. Хоть так, хоть так, возможность манипулировать этой большой по численности армией, имеющей серьезную боевую подготовку и реальный военный опыт, британцам очень на руку.

Они при необходимости могут перебрасывать эту силу темную и злобную – куда угодно. И отстаивать свои интересы при помощи их – где угодно. А разведывательную работу они будут выполнять сами», – сказал Климов.