Зачем Британии армия, когда у неё есть ВСУ
Разведка и спецслужбы Великобритании поставили ВСУ под двойной контроль.
Об этом председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил на пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Но что они сейчас делают, на мой взгляд. Это гипотеза. Они компенсируют отсутствие собственной большой армии для работы на континенте украинскими ВСУшниками, СБУшниками и прочими деятелями. Они не столько им платят, но курируют ситуацию на земле.
Залужный-то у нас в Лондоне. И Зеленского, судя по всему, специалисты из Британии. Хоть так, хоть так, возможность манипулировать этой большой по численности армией, имеющей серьезную боевую подготовку и реальный военный опыт, британцам очень на руку.
Они при необходимости могут перебрасывать эту силу темную и злобную – куда угодно. И отстаивать свои интересы при помощи их – где угодно. А разведывательную работу они будут выполнять сами», – сказал Климов.
В этой связи он считает, что демилитаризация Украины отвечает общемировым интересам.
«Сотни тысяч украинцев прошли очень серьезную военную подготовку и уже готовы воевать за деньги где угодно. Их численность превышает численность армий любой страны Европы. И эти силы могут использоваться где угодно.
Даже во время боевых действий Украина умудрялась посылать своих боевиков, причем, мощными частями в ту же Африку. Нельзя исключить, что они появятся и в Латинской Америке, и в Азии. Об этих угрозах мы говорим их партнерам. Это не только про Россию. Мы-то научились бороться с этой заразой», – сказал Климов.
Он не исключил, что даже страны Европы будут нанимать боевиков ВСУ друг против друга.
