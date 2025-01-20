Забитые и запуганные украинцы прячутся по домам от режима Зеленского – киевская журналистка

Вадим Москаленко.  
20.01.2025 21:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 583
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Украина


Подавляющее большинство украинцев очень боится режима Зеленского, и хочет скорейшего прекращения войны.

Об этом в эфире телеканала «БелТА» заявила покинувшая родную страну украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подавляющее большинство украинцев очень боится режима Зеленского, и хочет скорейшего прекращения войны. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«На сегодняшний день украинцы в заложниках. И если раньше настроения на Украине были в какой-то момент достаточно оптимистичными… вся мировая пропаганда, не только украинская, смогла убедить моих сограждан в том, что вот-вот Россия развалится, в Кремле свершится какой-то невероятный переворот и так далее.

На сегодняшний день не верьте социологии, в которой вам рассказывают о том, что 60% украинцев хотят мира. Таких совершенное большинство. Люди устали, люди не хотят уже ничего, кроме мира». – сказала Панченко.

«Реально люди боятся сегодня, мужчины боятся выходить на улицу, и не выходят. Это не страшилки из какой-то российской пропаганды. Я каждый день созваниваюсь со своими соотечественниками, и каждый день слышу ужасные истории.

Моего брата, инвалида, несколько раз пытались мобилизовать. Человека со второй группой инвалидности. Все мои друзья, мужчины на Украине, просто не выходят из дома. Их содержат их пожилые родители, потому что они не могут работать, чтобы просто не выходить на улицу», – добавила она.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить