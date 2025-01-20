Подавляющее большинство украинцев очень боится режима Зеленского, и хочет скорейшего прекращения войны.

Об этом в эфире телеканала «БелТА» заявила покинувшая родную страну украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день украинцы в заложниках. И если раньше настроения на Украине были в какой-то момент достаточно оптимистичными… вся мировая пропаганда, не только украинская, смогла убедить моих сограждан в том, что вот-вот Россия развалится, в Кремле свершится какой-то невероятный переворот и так далее.

На сегодняшний день не верьте социологии, в которой вам рассказывают о том, что 60% украинцев хотят мира. Таких совершенное большинство. Люди устали, люди не хотят уже ничего, кроме мира». – сказала Панченко.