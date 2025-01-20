Забитые и запуганные украинцы прячутся по домам от режима Зеленского – киевская журналистка
Подавляющее большинство украинцев очень боится режима Зеленского, и хочет скорейшего прекращения войны.
Об этом в эфире телеканала «БелТА» заявила покинувшая родную страну украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На сегодняшний день украинцы в заложниках. И если раньше настроения на Украине были в какой-то момент достаточно оптимистичными… вся мировая пропаганда, не только украинская, смогла убедить моих сограждан в том, что вот-вот Россия развалится, в Кремле свершится какой-то невероятный переворот и так далее.
На сегодняшний день не верьте социологии, в которой вам рассказывают о том, что 60% украинцев хотят мира. Таких совершенное большинство. Люди устали, люди не хотят уже ничего, кроме мира». – сказала Панченко.
«Реально люди боятся сегодня, мужчины боятся выходить на улицу, и не выходят. Это не страшилки из какой-то российской пропаганды. Я каждый день созваниваюсь со своими соотечественниками, и каждый день слышу ужасные истории.
Моего брата, инвалида, несколько раз пытались мобилизовать. Человека со второй группой инвалидности. Все мои друзья, мужчины на Украине, просто не выходят из дома. Их содержат их пожилые родители, потому что они не могут работать, чтобы просто не выходить на улицу», – добавила она.
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