За Винника Трамп заполучил вместе с Фогелем минских беломайданщиков

Елена Острякова.  
13.02.2025 19:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 590
 
Белоруссия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецслужбы, США


Одновременно с обменом американского учителя Марка Фогеля, осужденного за контрабанду наркотиков, на гражданина РФ Александра Винника был освобожден из белорусской тюрьмы гражданин США. Он пожелал сохранить инкогнито.

Однако в Белоруссии считают, что это Юрий Зенкович, который участвовал в организации Беломайдана в 2020 году, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Одновременно с обменом американского учителя Марка Фогеля, осужденного за контрабанду наркотиков, на гражданина РФ...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Одновременно с ним были отпущены журналист СМИ-иноагента «Радио Свобода» Андрей Кузнечик, приговоренный к шести годам колонии по статье о создании экстремистского формирования, и активистка Беломайдана Елена Мовшук.

Это не первый американский гражданин освобожденный в Белоруссии при президенте Дональде Трампе. В конце января белорусские власти выпустили гражданку США Анастасию Нуфер. Но по словам пресс-секретаря белорусского президента Натальи Эйсмонт, Минск «предпочитал в этих вопросах конфиденциальность».

Но только о последнем обмене Белый дом сообщил официально. Комментаторы предполагают, что это связано с тем, что белорусским властям удалось в контексте сближения Москвы и Вашингтона выторговать определенные преференции и для себя.

Речь идет то ли о снятии части американских санкций, то ли о возращении в Минск посла США, которого там не было с 2008 года. С 2020 года Вашингтон назначал послов в Белоруссии, но они обретались в Вильнюсе и общались исключительно с оппозиционными эмигрантами. О том, что переговоры о возвращении посла ведутся, ранее заявлял белорусский политик-коммунист Юрий Вознесенский.

Всех троих освобожденных вывезли в Вильнюс, где советник кабинета самопровозглашенной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской Франак Вячорка устроил целое шоу с Мовшук, приписав заслугу в ее освобождении себе и шефине. На самом деле этим занимались исключительно американские дипломаты.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить