За столом новой «Ялты» с Путиным точно будут Трамп и Си Цзиньпин – постпред при президенте
Изменение государственных границ, закрепленных на Ялтинской конференции, начала не Россия, а коллективный Запад. Так произошло с Югославией, Чехословакией, Германией.
Об этом «Первому севастопольскому» напомнил вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Принципы сохранения территориальной целостности государств были закреплены на конференции ОБСЕ в Хельсинки в 1975 году. Но сами западные страны стали разрушать Югославию, признали Косово, разделили Чехословакию, не совсем легитимно воссоединили Германию, без проведения референдума в ГДР.
После было подписано соглашение об объединении, которое нарушается очень серьёзно. Ведь было сказано, что Германия не будет представлять из себя никакой опасности. А они говорят: мы пойдём на войну с Россией в 2029 году. Это мы слышим от канцлера Германии Олафа Шольца и других германских политиков. То есть, это полное нарушение соглашения, и таких элементов возникло очень много. Из этого выросла вся конфликтная ситуация», – отметил он.
Новые соглашения, которые признают все стороны, по словам Мурадова будут подписывать лидеры трех держав – США, Китая и России.
«Кто будет сидеть за столом? Я знаю, что наш лидер обязательно. Потому что всё вокруг России происходит – и связано с безопасностью нашей страны. Это, конечно, ведущая держава Запада Соединённые Штаты, и, безусловно, Китай.
А кто ещё будут акторами этого действа мы с вами пока не определим. Ситуация ещё развивается, и ялтинские конференции, которые будут проходить в Ливадийском дворце к 80-летию Ялтинской конференции и Великой Победы, должны проанализировать и дать экспертные заключения, оценки того, какие могут быть ходы, и как надо складывать мировую палитру в этом новом мироустройстве», – заключил Мурадов.
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