За красивыми словами о политике открытых дверей и перспективе членства Украины в НАТО нет ровным счетом ничего реального.

Об этом в интервью американскому блогеру и бизнесмену Марио Науфалу заявила послица Украины в США Ольга Стефанишина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Слушайте, в 2008 году Путин приехал в Бухарест на саммит НАТО и угрожал канцлеру Германии и президенту Франции, если они примут решение предоставить Украине план действий по членству в НАТО... Этого не произошло, верно? В 2021 году президент Байден встретился с президентом Путиным в Женеве. И не секрет, что президент Байден занимал очень четкую позицию, говоря, что он не поддерживает членство Украины в НАТО. И я уверена, что это обсуждалось на этой встрече. И даже до окончания его президентского срока в 2024 году, когда президент Зеленский сказал, что простое приглашение в НАТО могло бы стать действительно серьезным шагом для поддержки Украины, этот шаг так и не был сделан. То есть, если говорить о том, что мы обсуждали в течение двух десятилетий, то наше руководство и союзники ясно давали понять, что Украина не вступит в НАТО. Были документы, были, скажем так, красивые слова о политике открытых дверей и реальных вещах, но факты говорят сами за себя», – жаловалась она.