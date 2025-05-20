За гарантии капиталов и личной безопасности Зеленский подпишется под любыми условиями – Марков

Зеленский в принципе может согласиться с российскими требованиями, если президент США Трамп гарантирует ему безопасность и сохранение средств «на честную жизнь».

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал гендиректор Института политических исследований Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там все зависит от того, кто ему гарантирует безопасность. Ему и членам его семьи, его ближайшим соратникам из «Квартала 95», которые были с ним в государственной власти. Ему не интересны всякие «сырские», у него есть маленькая группа до 10 человек личных друзей, чья безопасность тоже должна быть гарантирована. И если Трамп скажет: «Мы гарантируем тебе безопасность», а это значит, что деньги не заберут, ну хотя бы оставят на честную жизнь несколько миллиардов, будешь жить в нормальном месте – и никаких претензии и расследований по поводу коррупции не будет. Вот кто ему даст такие гарантии, за тем он и пойдёт. Хотелось бы, чтобы он был на скамье подсудимых. Но вот для быстрого достижения мира, наверное, если Трамп даст ему такие гарантии, он согласится», – считает он.

По словам эксперта, не стоит преувеличивать принципиальность Зеленского и прочих украинских переговорщиков.