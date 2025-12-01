Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Недоговороспособная позиция Киева обернётся тем, что коррупционный скандал на Украине продолжится, а мирные инициативы перейдут в непубличную плоскость переговоров Москвы и Вашингтона.

Об этом на канале «Изолента live» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Насчёт сговорчивости украинской делегации не могу судить. Во всяком случае, по тем утечкам, которые публикуют американские издания, встреча во Флориде состоялась не очень конструктивно. Украина отвергла значительную часть принципиальных пунктов… по НАТО, территориальным вопросам и т.д., согласившись на какие-то мелочи, без которых можно было бы и обойтись. И если, в самом деле, Украина блокирует подобный процесс, то мы-то можем достичь договорённостей с США. Но тот факт, что Трамп публично заявил о том, что у него нету дедлайнов по данному мирному процессу, свидетельствует о том, что все эти разговоры «до Дня благодарения», «надо срочно дать ответ» и т.д., всё это уже в прошлом», – отметил Корнилов.

Он предположил, что до Белого дома дошло, что несмотря на все действия американской стороны по разоблачению коррупционного скандала на Украине, приведшие к отставке Ермака, «позиция Зеленского остаётся твердолобой».