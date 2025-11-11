Яценюк раскатал губу: Украине нужны замороженные российские активы, но их будет маловато

Анатолий Лапин.  
11.11.2025 10:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 381
 
Дзен, Колониальная демократия, США, Украина


Украина призывает США конфисковать российские активы для помощи Киеву а также передать ВСУ ракеты «Томагавк», чтобы бить ими по энергетическим объектам России.

Об этом с трибуны Киевского форума по безопасности заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина призывает США конфисковать российские активы для помощи Киеву а также передать ВСУ ракеты...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я хотел бы обратиться к нашим союзникам – США. .. Российские суверенные активы должны служить источником для финансирования украинского государственного бюджета. И этих средств, конечно, не хватит, даже если будет выдан репарационный кредит на возмещение всех убытков, которые преступная Россия нанесла Украине», – раскатал губу Яценюк.

Далее он продолжил озвучивать фантазии:

«По нашим американским друзьям – решение о «Томагавках» отложили. «Томагавки» – это не просто вопрос, как одержать победу нам с военной точки зрения… Нам необходимо дальнобойное оружие, чтобы Россия знала о том, что Украина ударит. Ударит по энергетическим и военным объектам России», – разглагольствовал Яценюк.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить