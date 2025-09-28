«Я объехала сотни деревень – никто не верит в атаки русских!» – в Варшаве требуют перейти к откровенно агрессивной дезинформации
Несмотря на усилия пропагандистов, население Польши уверено, что за атакой беспилотников стояла Украина.
Об этом в варшавском офисе Атлантического совета (признан нежелательной организацией в России) заявила польский эксперт по международной безопасности Бейта Горка-Винтер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Команда из крупного румынского СМИ побывала в деревнях, которые были атакованы беспилотниками. И к моему удивлению, когда спрашиваешь людей, что они думают об этом инциденте и кто за этим стоит, они отвечают, что в Польше сейчас идёт масштабная информационная компания о том, что произошло, кто за этим стоит, и что виновата Россия.
Но люди всё равно обеспокоены, и многие из них считают, что это была украинская атака. И не важно, сколько раз я объясняла, что это не так, я давала по десять интервью в день. Наши генералы обратились к СМИ, чтобы объяснить, что произошло, и кто главный виновник», – сказала Горка-Винтер.
«Но сколько бы усилий мы ни прилагали, люди в маленьких деревнях всё равно верят, что это украинская провокация, что Украина хочет втянуть нас в эту войну, потому что мы так сильно помогаем, что можно открыто сказать, что мы как бы часть этого.
Так что нам нужно больше следить за информационным пространством и быть более агрессивными в наших дезинформационных стратегиях, потому что у России со времён СССР есть механизмы и институты, которых у нас нет. Они ежегодно тратят миллионы евро на разные СМИ», – жаловалась она.
