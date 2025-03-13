Я не исключаю, что это договорняк, – украинский националист о прорыве ВС РФ в Курской области

Заход российского спецназа в тыл украинской группировке в Курской области и дальнейшее быстрое продвижение ВС РФ могло стать результатом тайных политических договоренностей.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил украинский военный эксперт, в прошлом член запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По мнению Снегирева, почему это стало возможным – вопрос, в котором должна разобраться военная контрразведка.

«Крайне необходимо было снизить или вообще ликвидировать присутствие сил обороны Украины в Курской области, чтобы лишить Украину возможности апеллировать на будущих переговорных площадках так называемыми козырями. То есть возможность обмена территорий, контролируемых силами обороны Украины в Курской области на оккупированной территории Украины.

Кстати, я не исключаю, что и эта ситуация в Курской области, она могла быть предметом политической договоренности, потому что быстрое продвижение россиян в Курской области вызывает много вопросов. Тем более, так называемая операция «Труба» – это фактически воссоздание событий в Авдеевке, когда так же оккупанты использовали подземные коммуникации и прорвались в оперативный тыл сил обороны, что привело к дальнейшим негативным последствиям.

Аналогичная ситуация сейчас в Курской области. Почему произошло то, что произошло? Вопрос к военной контрразведке. Как за семь месяцев пребывания не понимать, что есть подземные коммуникации, которые могут быть использованы? Для меня это не совсем ясный момент», – заявил Снегирев.