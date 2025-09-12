«Я их презираю! Запахло жареным – они в кусты!» – в укро-эфире ругают прибалтов и Макрона

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны Прибалтики достойны презрения за то, что не хотят нападать на Россию в отместку за залетевшие в Польшу дроны. Об этом в эфире признанного в России иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил бежавший в Майами украинский блогер и предприниматель Денис Елисевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Паршивая, двуличная игра завязывается. В союзниках Украины есть такие прибалтийские «тигры», которые и роту солдат отправят, и всё отдадут, они за войну. А сейчас, когда немцы говорят: «мы ответим, защитим Польшу, которая жертва». Макрон выходит, требует жёсткий ответ. Кая Каллас вообще войну России объявляет. А Литва говорит: «Ребята, тихо, это случайность!». Такими зубастыми тиграми были, а когда дело дошло до реального казуса белли – в кусты. Почему?» – спросил ведущий.

«Давайте говорить честно – у стран Балтии нет никакого ресурса… Я их презираю за то, как активно они выступали в роли «ястребов» войны, всегда подначивали, всегда хотели делать это чужими руками, а сейчас, когда запахло керосином, Литва выступила: «не надо», – ответил Елисевич.