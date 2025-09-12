«Я их презираю! Запахло жареным – они в кусты!» – в укро-эфире ругают прибалтов и Макрона

Вадим Москаленко.  
12.09.2025 13:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 533
 
Дзен, Политика, Прибалтика, Россия, Украина


Страны Прибалтики достойны презрения за то, что не хотят нападать на Россию в отместку за залетевшие в Польшу дроны. Об этом в эфире признанного в России иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил бежавший в Майами украинский блогер и предприниматель Денис Елисевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Паршивая, двуличная игра завязывается. В союзниках Украины есть такие прибалтийские «тигры», которые и роту солдат отправят, и всё отдадут, они за войну.  А сейчас, когда немцы говорят: «мы ответим, защитим Польшу, которая жертва». Макрон выходит, требует жёсткий ответ. Кая Каллас вообще войну России объявляет.

А Литва говорит: «Ребята, тихо, это случайность!». Такими зубастыми тиграми были, а когда дело дошло до реального казуса белли – в кусты. Почему?» – спросил ведущий.

«Давайте говорить честно – у стран Балтии нет никакого ресурса… Я их презираю за то, как активно они выступали в роли «ястребов» войны, всегда подначивали, всегда хотели делать это чужими руками, а сейчас, когда запахло керосином, Литва выступила: «не надо», – ответил Елисевич.

«А Макрон – вообще отдельный экземпляр. Он выразил встревоженность – а пусть расскажет, как они на 200 миллиардов евро купили у Путина энергоресурсов. Получается, они сами дают Путину деньги, на которые на них же потом запускают дроны, и ракеты по Украине», – добавил беглый укро-коммерсант.

