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Армия России наносит удар по безопасности США на Украине, производя удары там, где американцы пытаются наладить выпуск вооружений.

Об этом эксперт по ПВО и ПРО Джон Харди заявил в Хельсинской комиссии, деятельность которой признана нежелательной в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одним из недавних примеров является удар по украинской компании по производству БПЛА, которая работает с проектом «Артемис» подразделения военной разведки США. Это яркий пример того, что происходящее в Украине имеет последствия для безопасности здесь, дома, в США», – причитал Харди.

Он считает, что США должны пойти «на управляемый риск со своими собственными запасами» и направить системы ПВО на Украину.