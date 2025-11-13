Взятие Купянска ускорит логистику ВС РФ на целые сутки – укро-генерал
Освобождение Купянска сильно увеличит логистические возможности российской армии.
Об этом на телеканале «ICTV» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Купянск – это огромная железнодорожная станция. И заметьте – русские зашли в Купянск в обход железнодорожного узла, чтобы его не уничтожить. Такая же ситуация была в Дебальцево.
Также и Купянск всем очень нужен, потому что захват этого железнодорожного узла сокращает для русских их логистику на 300-400 километров. А это суточный переход эшелона», – сказал Кривонос.
«При том, что железные дороги – это основной транспорт российской армии, обеспечивающий поставки. Это артерии войны.
И захват этого населённого пункта даст возможность создать рокадную дорогу вдоль линии фронта, и быстро перебрасывать людей, технику, оружие, боеприпасы», – добавил он.
