Взятие Купянска ускорит логистику ВС РФ на целые сутки – укро-генерал

Вадим Москаленко.  
13.11.2025 16:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 348
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Освобождение Купянска сильно увеличит логистические возможности российской армии.

Об этом на телеканале «ICTV» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Освобождение Купянска сильно увеличит логистические возможности российской армии. Об этом на телеканале «ICTV» заявил...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Купянск – это огромная железнодорожная станция. И заметьте – русские зашли в Купянск в обход железнодорожного узла, чтобы его не уничтожить. Такая же ситуация была в Дебальцево.

Также и Купянск всем очень нужен, потому что захват этого железнодорожного узла сокращает для русских их логистику на 300-400 километров. А это суточный переход эшелона», – сказал Кривонос.

«При том, что железные дороги – это основной транспорт российской армии, обеспечивающий поставки. Это артерии войны.

И захват этого населённого пункта даст возможность создать рокадную дорогу вдоль линии фронта, и быстро перебрасывать людей, технику, оружие, боеприпасы», – добавил он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить