Взгляд из США: Россия не достигла даже 10% задач СВО. Скоро мира не будет
Предлагаемые администрацией Дональда Трампа условия сделки по Украине даже на 10% не удовлетворяют заявленные в начале СВО требования Москвы. Между Россией и Западом сохраняются кардинальные противоречия, поэтому нет оснований надеяться на скорое урегулирование конфликта.
Об этом в ходе конференции на канале украинского политолога Руслана Бортника рассказал американский публицист Джеймс Талберг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я скептически отношусь к высказываниям Уиткоффа, что вот-вот подпишем deal. Для меня это странно. Россия заявляла, что хочет пересмотра гарантий безопасности, нейтральной Украины, чтобы не было дальнобойного оружия Украины, а взамен ей предлагают территории неполные – естественно, никто их просто так отдавать не будет, они записаны и в Конституции Украины, и в Конституции России.
Россия просто повязнет примерно в том же, в чем находилась примерно с 2014 года. Этот конфликт долгосрочный. Те, кто рассчитывают на быстрый мир или разрешение ситуации, или в то, что сейчас добьются перемирия, и на этом все закончится, – нет. Это конфликт на 10, 20 и 30 лет. Потому что те запросы, которые Россия трактует, – она их даже на 10% не достигла.
Я очень удивлен, что Россию устроит признание Крыма США. Ну, признают они, другие страны потом признают. С одной стороны, это символическое достижение России, с другой – это далеко от пересмотра гарантий безопасности и вывода баз НАТО и иностранных легионов из стран бывшего Варшавского блока», – сказал Талберг.
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