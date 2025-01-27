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Восток имеет намного большее преимущество над Западом в битве за многополярный миропорядок.

Об этом в эфире видеоблога Meet Your Mentor заявил немецкий журналист Патрик Бааб, одинм из первых иностранцев, побывавших на новых территориях, воссоединенных с Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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