Взгляд из Германии: Запад проиграет противостояние России, Ирану и Китаю
Восток имеет намного большее преимущество над Западом в битве за многополярный миропорядок.
Об этом в эфире видеоблога Meet Your Mentor заявил немецкий журналист Патрик Бааб, одинм из первых иностранцев, побывавших на новых территориях, воссоединенных с Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Запад сейчас пытается всеми возможными способами и военными средствами сдержать Россию или то, что раньше называлось «Осью зла» — Китай, Россию, Иран, Северную Корею. И они собираются дать отпор. Эта война ведется пропагандистски, и в военном, но и в экономическом плане. Будем ли мы придерживаться долларовой экономики или создадим новую экономику, основанную на другой валюте или на других способах оплаты, чтобы избежать господства Соединенных Штатов? И если Соединенные Штаты больше не смогут заниматься политикой с помощью прессы, тогда они будут в беде. И в этом суть. Это борьба между однополярным и многополярным миром.
Я разделяю мнение французского историка Эммануэля – Запад проиграет эту войну, политическую, экономическую, военную и моральную. Потому что силовые поля, экономические поля перемещаются в юго-восточную Азию. Там проживает 4 миллиарда человек, это множество потребителей.
Там находятся центры принятия решений в области микроэлектроники, там находятся ресурсы. И Запад мало что может противопоставить этой тенденции», – заявил Бааб.
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