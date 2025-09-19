Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейский Союз уже не в состоянии переломить в свою пользу ситуацию вокруг Украины.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в ходе проведенной фондом олигарха Виктора Пинчука дискуссии на тему «Россия побеждает или разваливается?», заявил Геппимон Джейкоб, редактор журнала India’s World.

«Европа потеряла моральную возможность играть какую-то заметную роль в этой ситуации [украинском конфликте] с точки зрения Глобального Юга. Европа с двух сторон уже проиграла – с военного и морального», – уверен индиец.

Он прогнозирует геополитические последствия для Европы.