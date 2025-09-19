Вывод Глобального Юга: Европа уже проиграла России
Европейский Союз уже не в состоянии переломить в свою пользу ситуацию вокруг Украины.
Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в ходе проведенной фондом олигарха Виктора Пинчука дискуссии на тему «Россия побеждает или разваливается?», заявил Геппимон Джейкоб, редактор журнала India’s World.
«Европа потеряла моральную возможность играть какую-то заметную роль в этой ситуации [украинском конфликте] с точки зрения Глобального Юга. Европа с двух сторон уже проиграла – с военного и морального», – уверен индиец.
Он прогнозирует геополитические последствия для Европы.
«Если не выиграть в этой войне, готовьтесь заключать мир, обеспечив баланс сил, подчинившись влиянию глобальных сил. Здесь другого не скажешь. И последний комментарий. Нельзя войны выиграть, борясь в полсилы. Так не бывает. Кроме украинцев, кажется, что все остальные войну ведут за кого-то, а не за себя», – сказал Джейкоб.
