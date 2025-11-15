Выступающему за мир с Россией европейскому премьеру устроили провокацию
Выступление перед старшеклассниками в словацком городе Попрад премьера Роберта Фицо ознаменовалось заукраинской провокацией.
На встречу с главой правительства, выступающего за мирное решение украинского конфликта, часть школьников пришла в черной одежде, символизирующей протесты 1989 года, а у здания на асфальте нарисовали украинскую символику.
В ходе выступления премьер обратил внимание на положение дел в российской экономике.
«Оно даже близко не соответствует тому, что вы думаете. Я думаю, что самая большая проблема заключается в том, что Европейский Союз собирается предоставить 140 миллиардов для продолжения войны», — заявил Фицо.
Некоторые школьники начали возмущаться.
Премьер в долгу не остался.
«Если вы такие герои в этих черных футболках и так сильно поддерживаете войну, то езжайте туда», — сказал он.
После этого некоторые старшеклассники вышли из зала, гремя при этом связками ключей. Одна из школьниц держала в руках украинский флаг.
По словам Фицо, случившееся показало неуважение к другому мнению.
«Студены пошли после того, как я сказал: берите автоматы и идите убивать друг друга. Я это принципиально отбрасываю», – подчеркнул Фицо.
