Хороших предложений по урегулированию конликта для Украины не будет, потому что она конфликте провалила все, что могла.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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