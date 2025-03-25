Выгодных предложений нет. Мы истощены и заинтересованы в мире – Дроздов
Хороших предложений по урегулированию конликта для Украины не будет, потому что она конфликте провалила все, что могла.
Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я бы здесь хотел напомнить, что прекращение войны нужно прежде всего Украине, потому что она очень истощена и мировая конъюнктура это отмечает, ну вот все будет упираться в то, есть ли у Америки как миротворца достаточные аргументы как раз по принуждению. Вот поэтому нам не нравится эта идея, поэтому мы плюемся на Саудовскую Аравию, вдруг все невзлюбили, блин, Саудовскую Аравию, знаете, потому что действует принуждение.
Без принуждения эта война, в принципе, с точки зрения третьих сторон, а Америка здесь – квинтэссенция третьей стороны, не закончится. Вот так, думает каждый третий – пока не заставишь обоих, до тех пор будут воевать и по 70 лет, и по 80, уже не останется кем, и не останется где, инфраструктуры не останется, но и дальше будет несломленность и устойчивость.
Поэтому, с точки зрения третьих сторон, а мирит нас, типа, третья сторона, потому и раздается слово «принуждение к миру», поэтому раздаются невыгодные предложения. Выгодные не обсуждаются, потому что их нет вообще. Чтобы с выгодными позициями садиться за стол, то надо было для того поработать, а не провалить все, что можно провалить, строить здесь вообще авторитаризм ориентального восточного образца, а потом ходить, чтобы мировая демократия нас защищала», – заявил Дроздов.
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