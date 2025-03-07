В случае прямого военного столкновения европейских стран с Россией, Дональд Трамп воткнёт Европе нож в спину.

Об этом в своём видеоблоге заявил объявленный Россией в розыск украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американцы перестали делиться с Украиной разведывательной информацией, но всё ещё имеют доступ к разведывательной информации Украины. Это опасно. Вероятно, в ближайшее время американские военнослужащие и офицеры спецслужб США вежливо, с сочувствием и необходимой благодарностью будут удалены с территории Украины. Вероятно, американская разведка уже сотрудничает с разведкой РФ.

Вскоре и европейские страны будут вынуждены сильно ограничить деятельность американских спецслужб на своей территории и, в конце концов, разорвать свои отношения с американской разведкой. Также неминуемо возникнет вопрос об удалении американских баз с европейской территории», – рассуждал Корчинский.