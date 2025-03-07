«Выдворить американских военных и спецслужбистов из Украины!» – нацист Корчинский
В случае прямого военного столкновения европейских стран с Россией, Дональд Трамп воткнёт Европе нож в спину.
Об этом в своём видеоблоге заявил объявленный Россией в розыск украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Американцы перестали делиться с Украиной разведывательной информацией, но всё ещё имеют доступ к разведывательной информации Украины. Это опасно. Вероятно, в ближайшее время американские военнослужащие и офицеры спецслужб США вежливо, с сочувствием и необходимой благодарностью будут удалены с территории Украины. Вероятно, американская разведка уже сотрудничает с разведкой РФ.
Вскоре и европейские страны будут вынуждены сильно ограничить деятельность американских спецслужб на своей территории и, в конце концов, разорвать свои отношения с американской разведкой. Также неминуемо возникнет вопрос об удалении американских баз с европейской территории», – рассуждал Корчинский.
«Потому что в случае обострения войны с Московией, в том случае, если Московия захочет прыгнуть не только на Украину, а на одну из европейских стран (что становится, чем дальше, тем более вероятным по причине политики Трампа), американцы будут бить в спину», – вещал нацист.
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