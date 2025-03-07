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США отказались от проукраинской внешней политики, и теперь будут лишены возможности разделить с Украиной славу и выгоду «перемоги».

Об этом в своём видеоблоге заявил объявленный Россией в розыск украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина в целом стабилизировала фронт. Я сказал, что Московия истощена, и может ли она продолжать войну и наступление? Может на двух участках. Один – это километров сорок, один – километров пятнадцать. Совсем недавно считалось, что это наиболее боеспособная и агрессивная армия в мире. Они за несколько месяцев даже смогут выдавить нас из Курщины. Это будет означать, что украинские вооружённые силы создадут плацдарм на Белгородчине. Но даже с Курщины они не могут выдавить нас без помощи Северной Кореи», – храбрился Корчинский.

«Если бы Соединённые Штаты продержались немного дольше вместе с нами, они могли бы разделить с нами славу и выгоды победы. Теперь не разделят», – бредил бандеровец.

Отметим, в то же время из Курской области поступают весьма удручающие для ВСУ новости.