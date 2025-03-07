«Выдавят из Курщины – захватим Белгородчину» – нацист Корчинский

Вадим Москаленко.  
07.03.2025 17:47
  (Мск) , Киев
Просмотров: 686
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Сюжет дня, Украина


США отказались от проукраинской внешней политики, и теперь будут лишены возможности разделить с Украиной славу и выгоду «перемоги».

Об этом в своём видеоблоге заявил объявленный Россией в розыск украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США отказались от проукраинской внешней политики, и теперь будут лишены возможности разделить с Украиной...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Украина в целом стабилизировала фронт. Я сказал, что Московия истощена, и может ли она продолжать войну и наступление? Может на двух участках. Один – это километров сорок, один – километров пятнадцать. Совсем недавно считалось, что это наиболее боеспособная и агрессивная армия в мире.

Они за несколько месяцев даже смогут выдавить нас из Курщины. Это будет означать, что украинские вооружённые силы создадут плацдарм на Белгородчине. Но даже с Курщины они не могут выдавить нас без помощи Северной Кореи», – храбрился Корчинский.

«Если бы Соединённые Штаты продержались немного дольше вместе с нами, они могли бы разделить с нами славу и выгоды победы. Теперь не разделят», – бредил бандеровец.

Отметим, в то же время из Курской области поступают весьма удручающие для ВСУ новости.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить