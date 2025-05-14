Выдали желаемое за действительное. Трамп не поддерживал антироссийский ультиматум – Луценко

Анатолий Лапин.  
14.05.2025 10:18
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Соединенных Штатов нет в числе тех, кто выдвинул России ультиматум по перемирию. Он лишь формально поддержал эту идею, но не говорил о том, что усилит антироссийские санкции в случае отказа.

Об этом в эфире видеоблога майора ВСУ в отставке Игоря Лапина заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Соединенных Штатов нет в числе тех, кто выдвинул России ультиматум по перемирию. Он лишь...

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«Если есть на борту Трамп, все окей. Поэтому ему позвонили. Но посмотри, пожалуйста, сколько часов было на тот момент в Вашингтоне. Президента Соединенных Штатов фактически подняли с постели. Сказали о том, что мы здесь выработали общую позицию. Ну, а ты же знаешь, в принципе, Трамп в детали никогда не вникает. И он сказал: «Ну, молодцы». И это было расценено как участие администрации Трампа в этих санкциях.

На самом деле, он ни разу, к сожалению, не говорил, что понедельник – ультиматум. Более того, события сегодняшнего дня, несколько раз попытки журналистов американских его спросить: «А если до конца дня не будет 30-дневного, то вы вводите [санкции]?». Он избегал, он говорит, что я введу, когда почувствую, что это будет полезно. Поэтому все это давление из Киева на Кремль может быть эффективным только при участии США. А мы пока их на борту с ультиматумом не имеем», – заявил Луценко.

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