«Вы зря радуетесь: у нас серьезные проблемы с американским оружием» – украинский дипломат
За весельем от якобы новой проукраинской риторики Дональда Трампа упускается из виду, что США существенно ограничили поставки оружия Украине.
Об этом в эфире львовского телеканала НТН заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я уверен, что ни одного фактора базового не изменилось, к большому сожалению. Что мы имеем сегодня? У нас есть отсутствие санкций – с начала года нет от США санкций, кроме тарифов на Индию. Там другие причины, и они затронут Россию только касательно», – сокрушается дипломат.
При этом он указывает, что даже проданное американцами Европе оружие, которое предназначено для передачи Украине, задерживается.
«Это совершенно невиданная раньше задержка логистики. Я честно вам скажу, что я не просто не вижу перемен. У нас сейчас большой вопрос будет, каким образом получать вооружение, потому что ни ленд-лиза, ни пакета, ни тех 3,5 миллиардов, которые к концу месяца уже можно использовать, уже не будет. У нас нет ответа на это. Поэтому я бы не был таким оптимистом сейчас», – горестно резюмирует Чалый.
