«Вы все умрете. От русских не спрятаться»: Арестович пугает киевский режим ликвидацией

Нынешнему украинскому руководству не удастся спрятаться после проигрыша в конфликте – практика чеченских террористов показывает, что российские спецслужбы найдут их даже спустя годы.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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