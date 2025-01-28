«Вы все умрете. От русских не спрятаться»: Арестович пугает киевский режим ликвидацией
Нынешнему украинскому руководству не удастся спрятаться после проигрыша в конфликте – практика чеченских террористов показывает, что российские спецслужбы найдут их даже спустя годы.
Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вы жалуетесь на расстрелы пленных. Вы справедливо пишите о своих постах, что нас всех так расстреляют. Вас расстреляют. Потому что вы глупые и слабые… Вы умрете в муках, возможно вы умрете хуже, чем эти пленные, более того, если вы думаете, что можно будет в Канаде писать книжки, как вам не дали победить, в экзиле, вы очень сильно ошибаетесь – посмотрите, все лидеры оппозиции ичкерийские, в течение 10 лет большинство из них были убиты.
Россияне достанут всех после проигрыша этой войны, вы не отсидитесь. Вы, товарищи, у них нацисты, а нацистам одна дорога. Как победившее государство Россия получит огромный карт-бланш, огромный авторитет и международную помощь, и вас, в ваших канадах, испаниях и так далее, где вы покупали себе квартирки на гранты и на борьбе против предателей, всех понаходят. И большинство уничтожат в течение 10−15 лет. Вы не отсидитесь в этом лучшем из миров, уже нельзя прятаться в век интернета», – пугает Арестович.
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