Экс-руководитель МГБ ДНР, командир добровольческого отряда БАРС-13 полковник Андрей Пинчук язвительно ответил на вопрос журналистов «ПолитНавигатора», поинтересовавшихся, не вынудят ли Кремль пойти на уступки последние действия США по захвату танкеров «теневого флота», а также угрозы Лондона и Парижа разместить военные базы на Украине.

«Есть такая шутка о том, что когда говорят: «Пора валить», то либерал спрашивает: «Куда?», а патриот спрашивает: «Кого?». Когда говорим о том, что у нас напряжение с США, то вместо того, чтобы спрашивать, когда, собственно говоря, торпедную атаку начинать, ну я утрирую, конечно, вы спрашиваете, – «не придется ли соглашаться и поудобнее лечь под клиента?». Я с такой постановкой вопроса, конечно же, не согласен», – ответил военный.

Пинчук считает, что действия США были предсказуемы.