Ввод «миротворцев» на Украину специально анонсируется наперекор России
Европейские государства во главе с Британией будут и дальше грозить вводом «миротворцев» на Украину, чтобы сорвать переговоры.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бывший американский майор Станислав Крапивник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Европейцы специально говорят о миротворцах. Будут они там, или нет – не важно. Они знают, что пока они этим угрожают, никакого мира не будет. Так что Украина будет воевать до последнего украинца. Потому что иначе, ну НАТО будет на ее территории. Так что война будет продолжаться.
А у них главная задача – чтобы война не остановилась ни под какими условиями. Пока война идет, всегда есть какой-то шанс, что они выиграют», – сказал Крапивник.
«Они как игроманы, все поставили на это. А статус войны им дает очень много чего. Например, в Англии три дня назад обсуждал замминистра обороны, что нужно признать военное положение с Россией, ввести комендантский час.
Потому что у них ежедневно десятки протестов по всей Англии против того, что там творят с мигрантами, с развалом экономики. А деньги идут еще на Украину. И они понимают, что теряют контроль. Так что им нужно военное положение, чтобы задавить свой народ обратно», – добавил он.
