«Вундервафля» и «фиолетовый луч»: «агент Буратино» из СИЗО СБУ призвал не верить в западных «миротворцев»

Сергей Рыжов.  
17.01.2025 11:46
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Запад, Политика, Украина


«Миротворцы Запада» на Украине – это «корм для рыбок-гуппи». Такое мнение высказал на своем канале в соцсети опальный нардеп  и разоблачитель коррупции семьи Джо Байдена на Украине Александр Дубинский, ныне пребывающий в киевском СИЗО СБУ в ожидании суда по сфабрикованному против него делу о госизмене, в материалах которого он проходит в качестве «агента ФСБ с позывным «Буратино».

«Страны с которыми Зеленский обсуждает эту идею – недееспособны в военном плане. Балтийские тигры могут выставить армию в 5000 человек (1,5 бригады) на всю Прибалтику. Британцы умеют только таскать каштаны из огня чужими руками. А Франция – это вообще не серьезно. Еще с Первой мировой войны», – считает Дубинский.

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«Миротворцы Запада» на Украине – это «корм для рыбок-гуппи». Такое мнение высказал на своем...
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По его мнению, «все эти россказни – способ заполнить эфир и показать, что еще не все потеряно. Вундервафля, фиолетовый луч, войска союзников высаживаются в Одессе».

«В СИЗО на все такие мансы обычно говорят так: не верь слезам проститутки, обещаниям наркомана и словам прокурора. И, мне кажется, тут вот прям все вместе применимы», – заключил бывший соратник Зеленского.

Напомним, украинский суд так и не смог добиться запрета Дубинскому вести свой блог в соцсети во время пребывания в СИЗО, что стращно раздражает клевретов Банковой.

«Дубинский активизировал свою деятельность в преддверии завершения горячей фазы войны и начала нового политического сезона. Находясь в СИЗО, он активно дискредитирует политическое руководство Украины, подвергает сомнению легитимность президента Зеленского и пытается подорвать отношения Украины с международными партнерами», – заявил в колонке на пропагандистском сайте «Ми – Україна»известный лизоблюд Зеленского,  исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко

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