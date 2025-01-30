Вучич выполнил все требования протестующих, но те не останавливаются

Президент Сербии Александр Вучич подписал указ о прекращении преследования 13 задержанных во время уличных протестов студентов и преподавателей. Таким образом он, по его словам, выполнил все требования протестующих, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президентский указ о помиловании передан в Министерство юстиции для проведения дальнейших процедур, говорится в пресс-релизе Администрации президента Сербии. Ранее, 27 января, министр юстиции внёс предложения о помиловании с освобождением от уголовного преследования. Комиссия по помилованию рассмотрела предложения министра юстиции и единогласно приняла предложения о помиловании, о чем был проинформирован президент.

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В итоге из под стражи были освобождены 13 ранее задержанных участников уличных беспорядков: шесть студентов из Нови-Сада, Пожеги, Жабли и Сремске Каменицы, доцент из Нови-Сада, декан из Ниша, четыре директора школ из Шабаца и один школьный подсобный рабочий из Прокупле. Таким образом Вучич выполнил последнее из требований протестующих, касавшихся обнародования документов по расследованию трагедии с обрушением бетонного козырька вокзала в Нови-Саде, наказания виновных, отставки ответственных лиц и увеличения финансирования образования.

Тем не менее, протестующие и не думают сворачивать свои акции, напротив они призвали всех желающих к трехмесячной годовщине трагедии в Нови-Саде – 1 февраля, перекрыть все три моста через Дунай в этом городе. Характерно, что планируемая ими акция совпадёт с Днём города.

«Он фальсифицирует процесс, нет никакого обвинения, никакого суда, меня не преследуют, но он меня прощает. Мы достигли края! Он боится за себя и думает, что простив может добиться какого-то расположения. Но мое расположение не может быть заслужено тем, кто нарушает закон! Вероятно, он делает это потому, что я нахожусь на виду у общественности, и он считает, что может как-то меня запятнать этим», – прокомментировала своё помилование декан философского факультета Университета Ниша Наталья Йованович.

При этом 95 школ из Белграда, Кралево, Чачака, Ужице, Пожеги, Чаетины, Горни Милановаца, Тополы и Иваницы, поддержавших протест, учредили Ассоциацию бастующих школ и намерены и дальше срывать учебный процесс. Таким образом становится понятно, что настоящей целью протестов в Сербии является смена режима Александра Вучича.