Вучич тоже записался в «историки»: Белград мы освободили сами, Красная армия только помогала

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Президент Сербии Александр Вучич дал практически часовое интервью блогеру Марио Науфалу с аудиторией численностью более 2 миллионов пользователей, который традиционно беседует с представителями политических элит различных стран.

Во время беседы обсуждались нынешние протесты в стране, балансирование Белграда между Востоком и Западом, а также события новейшей истории, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Говоря о событиях Второй мировой войны Вучич решил придерживаться американского нарратива, интерпретирующего события той эпохи в духе: «Нацизм победили мы, а Советский союз только помогал».

«Да, мы получили помощь Красной Армии, но в основном это было заслугой нашей армии», – без тени смущения заявил президент Сербии.

При этом он почему-то не потрудился объяснить, почему до подхода советских войск Народно-освободительной армии Югославии годами не удавалось освободить не только Белград, но и значительную часть территории своей страны, ведя в основном партизанскую войну.

«Белградская операция» была осуществлена осенью 1944 года совместными силами НОАЮ, войск Отечественного фронта Болгарии и 3-го и 2-го Украинских фронтов советской «Красной Армии». При этом ударной силой операции стал 4-й гвардейский механизированный корпус генерал-лейтенанта Владимира Жданова. Всего в боях за югославскую столицу погибли 4 тысячи 350 советских солдат.

При этом Вучич сообщил Науфалу, что принял приглашение президента России и намерен приехать в Москву 9 мая на празднование 80-летия Победы. В то же время он словно попытался оправдать это решение перед западным блогером, заявив, что не общался с Путиным три года, в то время, как некоторые мировые лидеры тайно общались и продолжаются общаться с ним, и он лично знает двух таких.

Отвечая на вопрос об агрессии против СРЮ в 1999 году, Вучич напомнил, что НАТО действовало незаконно и в одностороннем порядке, без разрешения Совета Безопасности ООН.

«Они поступили так, чтобы помочь Косово и Метохии отделиться. Когда люди из ЕС и США говорят сегодня Путину, что он нарушает территориальную целостность Украины, международное право и Устав ООН, у Путина есть простой ответ: «Не я первый это сделал, а вы и Сербия»», — сказал Вучич.

При этом он обратил внимание на то, что когда Запад ссылается на предполагаемую гуманитарную катастрофу косовских албанцев, Путин якобы спрашивает, не относится ли это также и к русским на Донбассе.