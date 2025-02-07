Вучич ответил сепаратистам: «Воеводина – это Сербия. Навсегда!»

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Президент Сербии Александр Вучич заявил сегодня, что в праздник Сретенья Господня, когда отмечается День сербской государственности, или днём ранее – будет собран Великий сход, на котором примут народную декларацию о Воеводине в составе Сербии.

Так сербский лидер ответил на поднявшее голову на фоне массовых протестов воеводинское сепаратистское движение, потребовавшее провозглашения республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вучич отметил, что в последние недели на севере Сербии возобновились инициативы по предоставлению Воеводине максимально широкой автономии.

«Договорились вплоть до того, что Воеводина станет республикой, до того, что там будут говорить на воеводинском языке, и до идеи отделения Воеводины от Сербии. Как ответственные люди, как люди, знающие, что такое Сербия, что такое наша страна, что такое наша Родина, мы обязаны противостоять этому демократическими средствами, политическими средствами. И именно поэтому на Сретенье или накануне мы организуем Великий сход, на котором примем народную декларацию о Воеводине в составе Сербии, где мы четко укажем, где и каково будущее Сербии. И именно поэтому я прошу вас проявить решимость, потому что у нас нет резервной родины…. Воеводина – это Сербия! Навсегда. Встретимся на Сретенье!», – сказал Вучич.

При этом протест в Сербии становится всё более агрессивным, в частности, ученики художественной школы в Белграде вышли на улицу с плакатом–посвящением Вучичу, на котором изображено дерево с петлей и призывом «Возьми веревку покрепче!», под массовое одобрение взрослых.

Сепаратистское движение в Воеводине обрело новое дыхание в связи с массовыми протестами, которые сейчас по всей стране, поскольку поводом для них стала гибель людей и обрушение бетонного козырька железнодорожного вокзала в Нови-Саде – административной столице Воеводины.

Автономный край Воеводина объединяет сербские земли, находившиеся под властью Австро-Венгрии и воссоединившиеся с Сербией только после поражения Габсбургов в Первой мировой войне – в 1918 году.

После победы в 1945 году коммунистов в Югославии, новые власти по образу СССР, из-за боязни возрождения «великодержавного шовинизма» начали формировать национальные образования, чего не избежала и Воеводина, которую оставили в составе Сербии, но с автономным статусом. В крае проживают представители более двадцати национальностей – венгры, словаки, хорваты, русины и другие, но сербы составляют около 67% населения.

Воеводинский сепаратизм не имеет этнической окраски и объединяет прозападных политических авантюристов, преимущественно сербского происхождения, пожелавших еще в конце 90-х, на фоне парада суверенитетов на территории бывшей Югославии – заполучить собственное государство.