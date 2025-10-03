«Второй контур» ВПК РФ даёт соотношение затраты/эффективность 1:40 – Чадаев

В России запущено два «контура» ВПК – классический, обеспечивающий массовое производство, и народное мелкосерийное производство.

Об этом на канале «Чистота понимания» заявил политолог и основатель школы БПЛА «Ушкуйник» Алексей Чадаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Очень сильно цена зависит от объёма, экономический эффект масштаба по полной программе работает. Поэтому действительно, выгоднее закупить 100 тысяч одинаковых дронов, чем у 20 производителей закупать по 5 тысяч.

Это кстати причина, почему наше Минобороны предпочитает работать с крупными компаниями, которые могут обеспечить объём», – сказал Чадаев.

«В то же время, эта высокотехнологичная война требует постоянного поиска новых решений, а крупные компании с этим не справляются, такой олдскульный советский ВПК, когда до постановки на вооружение проходит лет пять.

Поэтому у нас сложилось два контура – основной и параллельный, «народный ВПК». Но у этого «народного ВПК» действительно высокая себестоимость, потому что это всё гаражная сборка.

А когда большие корпорации пытаются играть в историю с новыми решениями, у них это получается ещё дороже. Потому что кабинет военпреда, журнал учёта журналов, и всё такое.

И тем не менее, мы гордимся сочетанием 1:40. То есть, сколько наша страна потратила на нас [дроноводов], и сколько мы нанесли ущерба противнику. Это хорошая цифра, такая мало у кого есть. Это включая потери, обрывы, недолёты, браки», – резюмировал он.

