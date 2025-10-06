«Вторично колонизированная страна»: Почему Украина обречена на войну
В ходе следующих выборов на Украине будут выбирать анти-Зеленского, но опыт показывает, что он будет еще хуже нынешнего диктатора.
Об этом на канале признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил переехавший из Киева в РФ политолог Семён Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Выбирали не Зеленского, выбирали Анти-Порошенко. Точно так же выбирали не Ющенко в свое время, а анти-Януковича, анти-Кучму. Выбирали не Кучму в свое время, а анти-Симоненко, антисоветчика, а первый раз – выбирали анти-Кравчука», – сказал эксперт.
Он обратил внимание, что каждый раз, когда срабатывала эта модель, в стране становилось только хуже.
«И получается, что и сейчас, если будут потенциальные перевыборы, то будут выбирать анти-Зеленского. Но вообще не факт, что он будет чем-то лучше. Американцы эту модель сбрасывают с помощью агрессии вовне. Каждый президент агрессию на выборах спускает, как пар в свисток, а в обществе агрессию [направляет] на внешний контур. То есть, им всегда нужен какой-то враг, с которым надо воевать. А Украина – это вторично колонизированная страна. Куда им все это девать? Только война с Россией», – подчеркнул Уралов..
