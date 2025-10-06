Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В ходе следующих выборов на Украине будут выбирать анти-Зеленского, но опыт показывает, что он будет еще хуже нынешнего диктатора.

Об этом на канале признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил переехавший из Киева в РФ политолог Семён Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Выбирали не Зеленского, выбирали Анти-Порошенко. Точно так же выбирали не Ющенко в свое время, а анти-Януковича, анти-Кучму. Выбирали не Кучму в свое время, а анти-Симоненко, антисоветчика, а первый раз – выбирали анти-Кравчука», – сказал эксперт.

Он обратил внимание, что каждый раз, когда срабатывала эта модель, в стране становилось только хуже.