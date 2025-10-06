«Вторично колонизированная страна»: Почему Украина обречена на войну

Игорь Шкапа.  
06.10.2025 15:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 605
 
Война, Дзен, Политика, Украина


В ходе следующих выборов на Украине будут выбирать анти-Зеленского, но опыт показывает, что он будет еще хуже нынешнего диктатора.

Об этом на канале признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил переехавший из Киева в РФ политолог Семён Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В ходе следующих выборов на Украине будут выбирать анти-Зеленского, но опыт показывает, что он...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Выбирали не Зеленского, выбирали Анти-Порошенко. Точно так же выбирали не Ющенко в свое время, а анти-Януковича, анти-Кучму. Выбирали не Кучму в свое время, а анти-Симоненко, антисоветчика, а первый раз – выбирали анти-Кравчука», – сказал эксперт.

Он обратил внимание, что каждый раз, когда срабатывала эта модель, в стране становилось только хуже.

«И получается, что и сейчас, если будут потенциальные перевыборы, то будут выбирать анти-Зеленского. Но вообще не факт, что он будет чем-то лучше. Американцы эту модель сбрасывают с помощью агрессии вовне. Каждый президент агрессию на выборах спускает, как пар в свисток, а в обществе агрессию [направляет]  на внешний контур. То есть, им всегда нужен какой-то враг, с которым надо воевать. А Украина – это вторично колонизированная страна. Куда им все это девать? Только война с Россией», – подчеркнул Уралов..

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить