Вся ядерная отрасль США вместе с оборонкой сидит на ельцинских запасах российского урана

Елена Острякова.  
21.05.2025 19:41
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, США, ЯО


Вооруженные силы США используют обогащенный уран только из накопленных запасов, которых, по расчетам, хватит еще на 25 лет.

Об этом адмирал Уильям Хьюстон, возглавляющий программу ядерных реакторов ВМС США, заявил на слушаниях подкомитета по стратегическим силам американского Сената, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вооруженные силы США используют обогащенный уран только из накопленных запасов, которых, по расчетам, хватит...

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«Мы берем его из существующих запасов. Мы не производили высокообогащенный уран с 1992 года. Используем высокообогащенный уран, потому что он необходим для наших реакторов. У нас его хватит до 2050 года. Но мы следим за ситуацией. Нам нужна возможность обогащения, как и оружейному комплексу», – сказал Хьюстон.

При этом он признал, что США испытывают трудности в создании собственной технологии обогащения урана.

В прошлом году правительство России ввело временные ограничения на экспорт в США обогащенного урана, исключения – поставки по разовым лицензиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

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