«Вся надежда на Трампа!» – белорусский грантоед мечтает о «поражении России и свержении Лукашенко»

Анатолий Лапин.  
29.01.2025 19:20
  (Мск) , Киев
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Белорусские «змагары» и все, кто настроен против действующей власти, должны быть готовы подхватить булаву, если Александр Лукашенко рухнет, а помочь в этом могут США.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил сбежавший на Украину глава финансируемого западными структурами фонда «Свободная Беларусь» Алексей Францкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Белорусские «змагары» и все, кто настроен против действующей власти, должны быть готовы подхватить булаву,...

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По словам Францкевича, если нынешней администрации США удастся добиться поражения России, то вслед за ней проиграет и действующая белорусская власть.

«От Белоруссии зависит спокойствие в регионе. Если Белоруссия не будет свободной и независимой, этого, к сожалению, не будет. Потому сегодня крайне важно обсуждать не то, что произошло сейчас в Белоруссии, так называемые выборы, а что делать.

Да, мы надеемся на Штаты, что Трамп выберет позицию правильную, в результате которой исчезнет и кремлевский диктаторский режим, и лукашенковский. Мы помним, что когда был Советский Союз, также никто не верил, что он развалится.

На сегодняшний день – главное, чтобы мы были готовы к этим изменениям, прийти и взять власть, чтобы Беларуссия стала демократической, свободной и независимой страной.

Сегодня крайне важно поддерживать всех белорусских добровольцев, которые воюют на Украине, потому что сегодня от происходящего на Украине зависит будущее Белоруссии, и не только Белоруссии – нужно делать все, чтобы тут, на Украине, произошла победа над российской империей, нужно не забывать и чтить всех погибших белорусских национальных героев, которые отдали свои жизни за нашу с вами свободу», – вещал Францкевич.

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