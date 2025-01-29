«Вся надежда на Трампа!» – белорусский грантоед мечтает о «поражении России и свержении Лукашенко»

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Белорусские «змагары» и все, кто настроен против действующей власти, должны быть готовы подхватить булаву, если Александр Лукашенко рухнет, а помочь в этом могут США.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил сбежавший на Украину глава финансируемого западными структурами фонда «Свободная Беларусь» Алексей Францкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Францкевича, если нынешней администрации США удастся добиться поражения России, то вслед за ней проиграет и действующая белорусская власть.