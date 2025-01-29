«Вся надежда на Трампа!» – белорусский грантоед мечтает о «поражении России и свержении Лукашенко»
Белорусские «змагары» и все, кто настроен против действующей власти, должны быть готовы подхватить булаву, если Александр Лукашенко рухнет, а помочь в этом могут США.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил сбежавший на Украину глава финансируемого западными структурами фонда «Свободная Беларусь» Алексей Францкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам Францкевича, если нынешней администрации США удастся добиться поражения России, то вслед за ней проиграет и действующая белорусская власть.
«От Белоруссии зависит спокойствие в регионе. Если Белоруссия не будет свободной и независимой, этого, к сожалению, не будет. Потому сегодня крайне важно обсуждать не то, что произошло сейчас в Белоруссии, так называемые выборы, а что делать.
Да, мы надеемся на Штаты, что Трамп выберет позицию правильную, в результате которой исчезнет и кремлевский диктаторский режим, и лукашенковский. Мы помним, что когда был Советский Союз, также никто не верил, что он развалится.
На сегодняшний день – главное, чтобы мы были готовы к этим изменениям, прийти и взять власть, чтобы Беларуссия стала демократической, свободной и независимой страной.
Сегодня крайне важно поддерживать всех белорусских добровольцев, которые воюют на Украине, потому что сегодня от происходящего на Украине зависит будущее Белоруссии, и не только Белоруссии – нужно делать все, чтобы тут, на Украине, произошла победа над российской империей, нужно не забывать и чтить всех погибших белорусских национальных героев, которые отдали свои жизни за нашу с вами свободу», – вещал Францкевич.
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